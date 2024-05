(Di lunedì 27 maggio 2024) Antonioe ilsi sono detti sì a vicenda: l’allenatore è pronto a ripartire in Serie A. I dettagli delAntonioe ilsi sono detti sì a vicenda: l’allenatore è pronto a ripartire in Serie A. I dettagli del. Perè previsto un ingaggio da 7 milioni netti a .

Il Napoli è pronto ad attuare una rivoluzione per il gruppo squadra. Le ultime sulle possibili richieste di Antonio Conte . La stagione del Napoli è stata molto deludente. Nell’ultimo match contro il Lecce, la squadra non è riuscita ad ottenere la vittoria facendo scatenare l’ira dei tifosi ... spazionapoli

Conte Napoli, è fatta: c’è l’accordo. Attesa annuncio a giorni - conte napoli, è fatta: c’è l’accordo. Attesa annuncio a giorni - Antonio conte e il napoli si sono detti sì a vicenda: l’allenatore è pronto a ripartire in Serie A. I dettagli dell’accordo. Per conte è previsto un ingaggio da 7 milioni netti a stagione, più il ... calcionews24

Repubblica - Conte non sta più nella pelle: chiederà la conferma di Sinatti - Repubblica - conte non sta più nella pelle: chiederà la conferma di Sinatti - Ultime sull'arrivo di conte al napoli. Ormai ci siamo. Ne parla anche il quotidiano Repubblica oggi in edicola: "conte non sta più nella pelle e ha già allertato il suo staff, di cui dovrebbero fare ... tuttonapoli

Conte avrebbe chiesto anche un medico endocrinologo nel suo staff - conte avrebbe chiesto anche un medico endocrinologo nel suo staff - L'edizione odierna di TuttoSport si sofferma su alcune delle figure che potrebbero fare parte dello staff di Antonio conte al napoli. areanapoli