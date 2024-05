Conte-Napoli De Laurentiis vuole la clausola per rescindere in caso di mancata qualificazione Champions Sky

(Di lunedì 27 maggio 2024) Continuano a spuntare aggiornamenti sulla situazione della panchina del. In attesa che il presidente Deufficializzi l’arrivo di Antonio, si susseguono le voci di mercato sul tema. La redazione di Sky Sport fa il punto della situazione in merito con l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio: «Ile Antoniocontinuano piano piano ad avvicinarsi. Le parti hanno trovato un’intesa di massima su cifre e durata del contratto, che sarà triennale. L’accordo totale andrà ancora strutturato su una serie di dettagli contrattuali e formali. Tra Antonioe ilrestano dunque solamente una serie di dettagli che richiederanno alcuni giorni per la quadratura finale. Le parti stanno lavorando a un accordo totale anche per quel che riguarda aspetti come i diritti d’immagine e eventuali penali.

