Conte ha il suo Vidal | svelato il perno del prossimo centrocampo del Napoli

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ilè pronto a blindare un centrocampista. Svelata la volontà di Aurelio De Laurentiis e della dirigenza. Ilè molto attivo sul mercato in entrata e non solo. Dopo la fine della stagione, la società azzurra si è immediatamente catapultata sui possibili colpi in entrata. Prima però, bisogna presentare il nuovo allenatore che con ogni probabilità sarà Antonio. Quest’ultimo, avanzerà pretese molto importanti, motivo per il quale sarà necessario creare una rosa all’altezza. Per realizzare i desideri del nuovo allenatore andranno investiti diversi milioni di euro, ma prima di ciò ilè pronto a valutare le qualità dei giovani in prestito. Tra questi, c’è senza dubbio Michael Folorunsho, attualmente in forza all’Hellas Verona.

Secondo Sportitalia, il Napoli di Antonio Conte sta esaminando varie opzioni per rafforzare la rosa. Il club azzurro è uscito da una stagione molto deludente, per questo è necessario cambiare un po’ le carte in tavola. Tra i giocatori considerati spiccano i nomi di Federico Chiesa e Romelu ... dailynews24

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... calcionews24

Napoli , 27 maggio 2024 - Chissà se quando un anno fa, a margine della festa scudetto, in casa Napoli si parlava di inizio di una nuova era ci si riferiva profeticamente a una reale novità che sarebbe arrivata nella stagione successiva, quella in cui per la prima volta dal 2010 il club partenopeo ... sport.quotidiano

L'OPINIONE - Prandelli: "Conte è una garanzia, la piazza di Napoli lo apprezzerà subito" - L'OPINIONE - Prandelli: "conte è una garanzia, la piazza di napoli lo apprezzerà subito" - E conte è la certezza: nel momento in cui mette piede in una società, la trasforma con serietà, professionalità, costanza e determinazione nel fare le cose in modo coinvolgente. Se dovesse andare al ... napolimagazine

Pedullà: "Conte-Napoli: salgono i bonus, non siamo lontani dai 10 milioni a stagione" - Pedullà: "conte-napoli: salgono i bonus, non siamo lontani dai 10 milioni a stagione" - napoli Due i nodi da sciogliere prima delle firme. E già circolano i nomi sul mercato: l'esterno piace molto al tecnico salentino Dopo l'agognato sì, atteso per mesi… Leggi ... informazione

Lascia il Napoli, annuncio definitivo in diretta: non ci sono più dubbi - Lascia il napoli, annuncio definitivo in diretta: non ci sono più dubbi - Adesso, è il momento di ricostruire quasi da zero. Il napoli si prepara a ripartire da conte, per invertire la rotta e provare a riproporsi ad alti livelli. Squadra azzurra che vivrà altri ... calciomercato