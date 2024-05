Conte è l’uomo giusto? | Spalletti si sbilancia avete sentito?

(Di lunedì 27 maggio 2024) Luciano, c.t della Nazionale e storico allenatore dello scudetto, ha espresso la propria opinione sull’operazione. Antoniosembra ormai la scelta definitiva di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli. Al tecnico salentino sarà affidata la rifondazione del club, un compito arduo a seguito della stagione peggiore della società da quindici anni a questa parte. Una scelta forte, a conferma della necessità di una svolta o meglio di un vero e proprio elettroshock, che solamente un “sergente di ferro” come l’ex Juventus ed Inter potrebbe donare ad una squadra spompata dallo scudetto e dall’annesso peso di difenderlo.su, le dichiarazioni dell’ex Napoli sul probabile prossimo tecnico azzurro Insomma, a dodici mesi di distanza, potrebbe finalmente essere sostituito egregiamente Luciano, che circa un anno fa lasciò in consegna a Rudi Garcia una squadra che non si è mai più espressa ai livelli abituali.

