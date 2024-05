Conte De Laurentiis ha dato il via libera a Manna per chiudere

(Di lunedì 27 maggio 2024) La redazione di Sky Sport hadegli importanti aggiornamenti sulla trattativa in corso tra Aurelio Dee Antonioper la panchina del Napoli della prossima stagione «I contatti fra le parti sono ripresi in maniera forte verso la fine della scorsa settimana:è sempre stata una prima scelta del Napoli e ora che il presidente hail suo viaper, fra oggi e domani andrà in scena un nuovo (e forse decisivo) incontro tra l’allenatore e il nuovo direttore sportivo del Napoli. Si cerca l’intesa definitiva e c’è ottimismo e volontà dida entrambe le parti. La proposta sul tavolo è quella di un contratto triennale a circa 8 milioni di euro l’anno (6 circa di parte fissa e 2 di bonus). Nel momento in cui si dovesse raggiungerà l’intesa, poi partirà la macchina contrattuale che richiederà come al solito un po’ di tempo».

Ai tanti rimpianti del Napoli in questa stagione si aggiunge anche il rifiuto a Tudor : i numeri con la Lazio incastra no De Laurentiis . La stagione del Napoli ha lasciato tutti senza parole. Se lo scorso anno nessuno avrebbe mai immaginato che il Napoli avrebbe potuto vincere lo scudetto, ... spazionapoli

Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , è alla ricerca di un nuovo allenatore . Francesco Calzona dirà addio e continuerà la sua carriera da mister della Slovaccia. Sarà quindi necessario trovare una nuova figura a cui affidare la squadra per riportare gli azzurri nei primi posti in ... dailynews24

SKY - Conte-Napoli, ADL ha dato il via libera per chiudere. Incontro chiave entro domani - SKY - Conte-Napoli, ADL ha dato il via libera per chiudere. Incontro chiave entro domani - Aurelio De laurentiis ufficialmente prende tempo ... Conte è sempre stata una prima scelta del Napoli e ora che il presidente ha dato il suo via libera per chiudere, fra oggi e domani andrà in scena ... areanapoli

Il Tribunale di Madrid dalla parte della Superlega: "Abuso di posizione dominante di Uefa e Fifa" - Il Tribunale di Madrid dalla parte della Superlega: "Abuso di posizione dominante di Uefa e Fifa" - dato che la Superlega nei termini inizialmente proposti nella domanda, cioè secondo il progetto iniziale che è stato abbandonato e già scartato dalle stesse promotrici, le richieste relative a ciò ... eurosport

Sky dopo le parole di ADL: "Ha dato via libera per Conte, Manna ora chiude!" - Sky dopo le parole di ADL: "Ha dato via libera per Conte, Manna ora chiude!" - La redazione di Sky Sport dopo le parole di De laurentiis sul nuovo allenatore aggiorna al situazione ... Conte è sempre stata una prima scelta del Napoli e ora che il presidente ha dato il suo via ... tuttonapoli