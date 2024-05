Conte al Napoli nuovo annuncio di Di Marzio sulla trattativa | cosa manca per la firma

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ormai ci siamo, Antoniodovrebbe essere in procinto di accasarsi al, Diha svelato le ultime news in merito. Antoniosarà con ogni probabilità il prossimo allenatore del. Il tecnico salentino, da sempre prima scelta del club, avrebbe da ormai settimane donato piena disponibilità al club partenopeo, confermando quella “voglia d’azzurro”, già manifestata qualche mese fa nel corso di Belve. A detta dei massimi esperti di mercato, l’ex Inter e Juventus sarebbe ormai prossimo alla, tanto da aver dettato già alcune linee guida di mercato, come la conferma di Di Lorenzo, a seguito delle ultime concitate ore trascorse dal capitano azzurro., le ultime news da Disull’accordo tra il tecnico e gli azzurridovrebbe legarsi asecondo le ultime indiscrezioni con un ingaggio importante, circa sei milioni di parte fissa più due di bonus, insomma, uno stipendio da top manager, ciò che rappresenta a pieno l’allenatore italiano, tra i più titolati degli ultimi anni in Serie A e non solo.

Antonio Conte non è ancora il nuovo allenatore del Napoli , ma tutto sembra andare in quella direzione e che bisogni solo avere pazienza. Anche Sky Sport 24 fa il punto della situazione in merito: “Trattativa che va avanti in maniera spedita, è molto avanti. Un po’ di tempo però per concluderla ci ... ilnapolista

Continuano a spuntare aggiornamenti sulla situazione della panchina del Napoli. In attesa che il presidente De Laurentiis ufficializzi l’arrivo di Antonio Conte, si susseguono le voci di mercato sul tema. La redazione di Sky Sport fa il punto della situazione in merito con l’esperto di mercato ... ilnapolista

Accardi: "Conte-Napoli L'allenatore più sbagliato per una società che ha come presidente De Laurentiis" - Accardi: "conte-napoli L'allenatore più sbagliato per una società che ha come presidente De Laurentiis" - Dopo la stagione passata sicuramente non rientra nella logica economica del napoli, ma poi dipende sempre da quanto è disposto a spendere il presidente. Quando però ti offrono tanto per un giocatore, ... msn

Sky - Conte-Napoli, intesa su cifre e durata: da definire clausole e diritti - Sky - conte-napoli, intesa su cifre e durata: da definire clausole e diritti - Procede spedita la trattativa che potrebbe portare Antonio conte sulla panchina del napoli. Ancora da limare clausole, diritti di immagini e penali ... tuttonapoli

Napoli-Conte, intesa su cifre e durata: si lavora ai dettagli - napoli-conte, intesa su cifre e durata: si lavora ai dettagli - Il napoli e Antonio conte continuano piano piano ad avvicinarsi. Le parti hanno trovato un'intesa di massima su cifre e durata del contratto, che sarà triennale. L'accordo totale andrà ancora ... gianlucadimarzio