Conte al Napoli Criscitiello scatena la polemica | ADL lo prende per un solo motivo

(Di lunedì 27 maggio 2024)ed ilsono vicini come non mai,, direttore di Sportitalia, si è espresso in merito a tale operazione. Antoniodovrebbe essere con ogni probabilità il prossimo allenatore del. L’ex Inter e Juventus, pare pronto ad accasarsi sotto l’ombra del Vesuvio, almeno stando alle news rilasciate dai massimi esperti di calciomercato. Tra questi, certamente Alfredo Pedullà, forse il giornalista che più di tutti aveva anticipato la news sui contatti tra l’allenatore salentino ed Aurelio De Laurentiis. Proprio poche settimane fa, Pedullà parlava died ildefinendoli: “Mai così vicini”, una notizia che in quel momento, con Stefano Pioli che sembrava in pole, fece abbastanza scalpore.sull’operazione, la critica inaspettata del giornalista Michele, direttore di Sportitalia, nonché amico e collega dello stesso Pedullà, ha commentato l’operazione che sembra ormai in dirittura d’arrivo tra ile lo stessoproprio attraverso l’emittente sopracitata.