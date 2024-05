(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - "Ilper ildelriconosce, come già fatto da altri organi internazionali, che il cambiamento climatico e le sue cause rappresentano una minaccia per i diritti umani, in quanto compromettono la salubrità dell'ambiente in cui viviamo e il nostro .

Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - "Il Tribunale per il diritto del mare riconosce, come già fatto da altri organi internazionali, che il cambiamento climatico e le sue cause rappresentano una minaccia per i diritti umani, in quanto compromettono la salubrità dell'ambiente in cui viviamo e il ... liberoquotidiano

È obbligatoria l’adesione agli enti bilaterali Facciamo chiarezza - È obbligatoria l’adesione agli enti bilaterali Facciamo chiarezza - EAR e diritto retributivo al trattamento equipollente alla prestazione ... anni si sono avvicendate diverse sentenze giurisprudenziali (Sentenza n. 437/2023, tribunale di Milano; Sentenza n. 243/2018, ... ipsoa

Consulcesi, 'per Tribunale diritto mare spettano a Stati azioni di contrasto' - Consulcesi, 'per tribunale diritto mare spettano a Stati azioni di contrasto' - "Il tribunale per il diritto del mare riconosce, come già fatto da altri organi internazionali, che il cambiamento climatico e le sue cause rappresentano una minaccia per i diritti umani, in quanto ... adnkronos

Morì per una trasfusione infetta: risarciti pure il genero e i nipoti - Morì per una trasfusione infetta: risarciti pure il genero e i nipoti - La sentenza riguarda il caso di una donna che, dopo una trasfusione di sangue, nel 1973, ha contratto il virus dell’epatite C che, procurandole una cirrosi epatica, ne ha poi causato la morte. Marito ... livesicilia