Conference League 2024 dove vedere in tv la finale con la Fiorentina

Mercoledì 29 maggio va in scena la finalissima di Europa Conference League, che vede impegnata ad Atene la Fiorentina contro i greci dell'Olympiakos. L'incontro sarà trasmesso in diretta su TV8, alle ore 21.00, con lo studio pre partita già dalle 19.30, sempre LIVE. A seguire, ancora in diretta, lo studio post partita con le interviste a bordo campo e i commenti a caldo. Seconda finale consecutiva per la Viola che cerca di alzare il trofeo sfumato dodici mesi fa per mano del West Ham. Vincenzo Italiano vuole salutare il club e il positivo triennio con questo prestigioso titolo europeo.