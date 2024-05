Concorso Facciamo 17 Goal sul podio anche l’I C Falcone-Borsellino di Pietramelara

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 27 maggio 2024). Sono venti le scuole vincitrici della quinta edizione delnazionale “17: la Scuola e l’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile” nell’ambito degli obiettivi indicati nel Protocollo d’intesa “Promuovere la diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile per una piena realizzazione degli Obiettivi dell’Agenda 2030” tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) e l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). Un premio è stato aggiudicato in provincia di Caserta, dall’Istituto Comprensivodidi cui è dirigente il prof. Vincenzo Di Lauro. Sono oltre 150 gli elaborati sullo sviluppo sostenibile presentati dagli studenti delle scuole che hanno partecipato al