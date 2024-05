Concorso Dirigenti Scolastici 2023 ecco chi ha superato preselettiva AVVISI USR | aggiornato con Lombardia punteggio minimo 36 e Umbria

La prova preselettiva dell’atteso Concorso per 587 Dirigenti Scolastici si è conclusa nei giorni scorsi. I candidati che hanno superato la prima fase di selezione sono chiamati ad affrontare prossimamente la prova scritta . Quest’ultima si svolgerà in una sede presso cui gli aspiranti DS hanno ... orizzontescuola

L’offerta formativa si articola in un ciclo di webinar LIVE e nelle registrazioni di un webinar già svolto. Concorso a Dirigente Scolastico: prova scritta – 2°edizione 8 Seminari LIVE con formatori esperti per acquisire e migliorare le competenze necessarie a svolgere in maniera efficace la prova ... orizzontescuola