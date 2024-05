Concorso 587 Dirigenti Scolastici | le risorse EdiSES per arrivare pronti alla prova scritta

Concorso secondaria di cui al DDG n. 2575/2023: per tante classi di Concorso sono in corso di svolgimento le prove pratiche e le prove orali, due momenti distinti di una prova unica. Il risultato finale sarà inf atti un unico voto che determinerà il superamento o meno della prova e quindi la ... orizzontescuola

Inviato da Letizia Lagni, Docente concorrente al Concorso per Dirigenti Scolastici. Giornalista iscritta all’ODG Lazio - Il 23 maggio 2024 sarà ricordato come un giorno di delusione per migliaia di aspiranti dirigenti scolastici in Italia. In quella data si è infatti svolto il tanto atteso – ma a ... orizzontescuola