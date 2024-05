Concerti a Bologna Jovanotti all’Unipol Arena | ecco quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 –torna nei palazzetti, a ben 7 anni di distanza. E’ stato annunciato per marzo 2025 l’inizio di ‘Palajova!’, un tour indoor che tocca sei tappe italiane e una svizzera. Tra i palasport coinvolti è presente anche l’Unipoldi, nel quale il cantante toscano ha in programma di esibirsi dal 3 al 5 aprile 2025. Palajova! Sono passati poco più di 7 anni dall’inizio dell’ultimo tour nei palazzetti di Lorenzo Cherubini, in arte. Era il 12 febbraio 2018iniziava, sul palco del Mediolanum Forum d’Assago di Milano, una serie divalidi per il ‘Lorenzo Live Tour’. Ben 66 esibizioni dal vivo, terminate con la tappa finale del 4 luglio 2018, in scena sempre al Mediolanum Forum d’Assago.