Conceicao comunicazione arrivata | l’allenatore ha scelto sarà addio

(Di lunedì 27 maggio 2024) Arrivano ormai conferme sul futuro della panchina del Porto.Sergioha, infatti, deciso di direalla squadra. Di seguito è riportata la notizia e quello che bisogna sapere sul suo futuro Ieri è andata in scena la Taça de Portugal, ovvero la Coppa del Portogallo, che ha visto il Porto trionfare sullo Sporting per due a uno grazie ai gol di Evanilson e al rigore al centesimo minuto di Mehdi Taremi, un bel modo per salutare la propria squadra dal momento che il prossimo anno vestirà la maglia dell’Inter. Dopo la vittoria della coppa e i relativi festeggiamenti, in casa del Porto, però, arriva un’altra notizia inerente al proprio allenatore. Si hanno, infatti, conferme su un annuncio che era già nell’aria da un bel po’ di tempo.