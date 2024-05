Con la morte di Raisi non si ferma la richiesta di giustizia del popolo iraniano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Svolti i funerali, è bene ricordare quale terribile eredità nel campo dei diritti umani l’ex presidenteEbrahimabbia lasciato. Per 44 anni – ossia dal 1980, quando appena ventenne venne nominato procuratore generale di Karaj –è stato direttamente o indirettamente coinvolto nella sparizione forzata e nell’esecuzione extragiudiziale di migliaia di dissidenti politici, oltre che nella tortura e nell’uccisione illegale di migliaia di manifestanti. Ha inoltre perseguitato con violenza donne e ragazze che sfidavano l’obbligo d’indossare il velo. Nel 1988fece parte della “commissione della” che ordinò la sparizione forzata e le esecuzioni extragiudiziali di diverse migliaia di dissidenti politici nelle prigioni di Evin, a Teheran e Gohardasht, nella provincia di Alborz, tra la fine di luglio e l’inizio di settembre di quell’anno.

