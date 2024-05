Con ho Mobile attivi gratis hai il 5G e tutto senza limiti da 699€

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di lunedì 27 maggio 2024) Con ho, scegli tra diverse tariffe a partire da 6,99€ al mese, hai la possibilità di utilizzare il 5G ed hai anche chiamate ed SMS. In più, se ti porta un amico ricevi anche 5€ di credito gratuito e a tua volta puoi invitare amici a passare a ho e ricevere altro credito e ulteriori vantaggi. L’operatore virtuale di Vodafone non ha mai rimodulato le proprie tariffe ed offre tutta l’affidabilità e copertura della rete dell’operatore britannico. Passa a ho Tariffa Tim: fibra scontata e bonus di 100€ seentro il 31/5 Attivale tariffe hoSe stai cercando un’offertaincredibile, ho.propone nuove tariffe per chi proviene da determinati operatori ed effettua la portabilità del numero: 150 GB di dati a soli 6,99€ al mese, 200 GB a 8,99€ al mese e 250 GB in 5G a 9,99€ al mese! E la parte migliore? L’attivazione è gratuita da determinati operatori.