Comuni – Il governo vuol tagliare i fondi? Così del Pnrr resteranno solo cattedrali nel deserto avverte Caudo Roma Futura

(Di lunedì 27 maggio 2024) “La Presidente Meloni non ha capito niente sul. Intanto si tratta di spesa pubblica a debito, 123 miliardi su 194 miliardi. Spesa pubblica a debito che dovremo restituire e che servirà per realizzare investimenti che hanno bisogno di essere sostenuti con risorse ordinarie, altro cheaiche hanno avuto più soldi dal”., rischio taglio dei): “E’ necessario il contrario. Rischiamo lenele di buttare soldi al vento” “Semmai – tiene quindi a rimarcare Giovanni, Presidente della Commissione Speciale– “E’ necessario il contrario. Rischiamo lenele di buttare soldi al vento, altri immobili riqualificati e chiusi, quindi abbandonati, asili costruiti e vuoti perché non ci sono le educatrici.

Pnrr e tagli a Comuni, Decaro: «Doppio danno». Pinto (Asmel): «Stupidaggine». Ma Salvini: «Ci sarà soluzione» - pnrr e tagli a Comuni, Decaro: «Doppio danno». Pinto (Asmel): «Stupidaggine». Ma Salvini: «Ci sarà soluzione» - Il taglio agli enti locali è calcolato per il 50% sulla spesa corrente e per il restante 50% «in proporzione ai contributi assegnati a ciascun ente a valere sulle risorse del pnrr». Nella bozza di ... giustizianews24

Pnrr, si insedia alla Prefettura di Vibo la cabina di coordinamento - pnrr, si insedia alla Prefettura di Vibo la cabina di coordinamento - Consentirà il confronto in sede locale tra le amministrazioni interessate all’attuazione dei progetti finanziati ... zoom24

Clemente e Sandra Mastella a Bari, “Con Renzi per entrare in Europa” - Clemente e Sandra Mastella a Bari, “Con Renzi per entrare in Europa” - a tenere banco sono le polemiche per la spending review sul pnrr che porterebbe i Comuni a perdere molti fondi destinati alla spesa sociale. Un pericolo, questo, ravvisato anche dal sindaco di ... trmtv