Como - fermato sul treno da Locarno a Milano con 117mila euro non dichiarati

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nelle scorse ore i funzionari Adm diin servizio presso la Sezione operativa territoriale (Sot) di Chiasso e i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso, nell'ambito delle attività di contrasto al traffico transfrontaliero di valuta, hannoun viaggiatore su unRegio Express, in arrivo dae diretto a, intercettando la somma di 116.800non. Alla domanda di rito se trasportasse al seguito denaro e/o strumenti negoziabili per importo pari o superiore ai diecimila, il, di nazionalità ucraina, ha risposto negativamente. Ritenuta inattendibile la risposta, l'uomo è stato invitato a scendere dalper approfondire il controllo presso gli Uffici doganali. Nel bagaglio al seguito è stata quindi rinvenuta la somma di 116.

