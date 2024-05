Como | cerchi una tata? Te la trova il Comune

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 – Un doppio obiettivo: realizzare nuovi percorsi formativi per babysitter e aiutare le famiglie a scegliere laideale per i propri figli. È questo lo scopo di “Accredi”, il progetto promosso daldipresentato oggi, lunedì 27 maggio, a Palazzo Cernezzi. L’iniziativa è frutto di una collaborazione fra il settore Servizi Educativi e due organizzazioni specializzate, la cooperativa sociale Kairos e l’associazione Iside, che gestiranno il servizio dedicato alle famiglie comasche con bambini fino all’età di 13 anni. Il progetto Da metà giugno, partiranno dunque due corsi di formazione per babysitter di entrambi i sessi, della durata da 40 a 50 ore a seconda dell’esperienza del partecipante, che prevedono lezioni di formazione teorica, un periodo di osservazione metodologica presso strutture educative accreditate, un modulo sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e infine un seminario Blsd (Basic Life Support Defibrillation) per il primo soccorso con uso di defibrillatore.

