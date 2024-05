(Di lunedì 27 maggio 2024) L’annunciata chiusura di negozi anche di marchi storici come Conbipel e Terranova ripropone la crisi del, anche di vicinato. Per ConfTerni "negli anni vi è stata una progressiva ed irreversibile riduzione di attrattività che ha fortemente limitato lo sviluppo economico e sociale della nostra area". "Siamo molto preoccupati – afferma il presidente Stefano Lupi – per la tenuta delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi del settore. Per molte attività dele dei servizi le prospettive di futuro sono complicate. Il veloce “turnover” in termini di nascita/estinzione delle imprese è l’evidente dimostrazione della fragilità del tessuto economico-produttivo locale. Oggi più che mai,unaintegrata ed un approccio sistemico alle politiche territoriali".

Commercio in progressivo declino: "Serve una chiara visione di città"

