Com’è umano Lui! 2024 Il biopic Rai su Paolo Villaggio

Specializzato in film televisivi dedicati a grandi attori, Luca Manfredi e il cast hanno presentato alla stampa Com'è umano lui! , dedicato a Paolo Villaggio , con Enzo Paci nel ruolo protagonista. Il film andrà in onda il 30 maggio in prima serata su Rai 1. comingsoon

(Adnkronos) – Paolo Villaggio rivive nel biopic di Luca Manfredi , in onda in prime time su Rai1 da giovedì 30 maggio. "Il tv movie parte dal '59 e cioè da quando Villaggio era uno studente di giurisprudenza tragicamente fuoricorso – spiega il regista all'Adnkronos, a margine della conferenza stampa ... periodicodaily

Juan Jesus torna sul caso Acerbi: “Stendo un velo pietoso. Mi sono sempre comportato bene, a differenza sua” - Juan Jesus torna sul caso Acerbi: “Stendo un velo pietoso. Mi sono sempre comportato bene, a differenza sua” - “Mi sono sempre comportato bene e non ho mai fatto niente, diversamente da lui “. Nonostante il caso sia stato chiuso da tempo (in seguito alla decisione presa dalla giustizia sportiva ), Juan Jesus è ... ilfattoquotidiano

Gp Monaco 2024, pagelle look: Charlotte Casiraghi (10), Beatrice Borromeo (8,5), Leotta Barbie jeans (6), Gregoraci e la borsa introvabile (7,5) - Gp Monaco 2024, pagelle look: Charlotte Casiraghi (10), Beatrice Borromeo (8,5), Leotta Barbie jeans (6), Gregoraci e la borsa introvabile (7,5) - Ma sono Barbie e Ken umani Diletta Leotta e il fidanzato Loris Karius, inseparabili, sfilano mano nella mano. Lei in total jeans, short e camicia, sembra però più adatta per la spiaggia. Lui, ... leggo

Al Menotti di Milano un Cechov imperdibile con "Crisi di nervi" - Al Menotti di Milano un Cechov imperdibile con "Crisi di nervi" - Dal 23 maggio al 9 giugno in scena i tre atti unici del drammaturgo russo, con la regia del maestro Peter Stein ... tgcom24.mediaset