Come si illuminano le lucciole?

(Di lunedì 27 maggio 2024) Bioluminescenza delle: uno spettacolo estivo Lesono celebri per il loro bagliore estivo negli Stati Uniti, grazie alla bioluminescenza presente in alcune creature,ledella famiglia Lampyridae. Il segreto della luce delleLeproducono luce attraverso una reazione chimica con la luciferina, l’adenosina trifosfato (ATP) e il magnesio, grazie all’enzima luciferasi. Questa reazione avviene negli organi luminosi dell’addome. La luciferina perde elettroni, provocando la luce. L’acido urico cristallizzato presente nei loro organi aumenta la luminosità. Questo meccanismo si riscontra anche in altri animali bioluminescentii Sinopyrophoridae. Scoperte scientifiche sul fenomeno Da secoli, gli L'articolo proviene da News Nosh.

Pesaro , 22 marzo 2024 – Una fiaba qualsiasi raccontata in qualche libro per bambini si sarebbe potuta aprire con questa immagine: il parco Miralfiore, polmone verde della città, sullo sfondo, e centinaia di migliaia di piccole Bolle di sapone che nel cielo prendono forma come fossero lucciole ... ilrestodelcarlino

"A caccia di lucciole" a Colliano: le splendide foto di Massimo Gugliucciello - "A caccia di lucciole" a Colliano: le splendide foto di Massimo Gugliucciello - Continua il progetto fireflies experience 2024: ieri, il fotografo Massimo Gugliucciello ha accompagnato fotografi e osservatori in un mini-tour all'insegna del turismo esperienziale e sostenibile, ... salernotoday

Chirurgia endocrina, utilizzata per la prima volta in Europa una sonda salva-paratiroidi - Chirurgia endocrina, utilizzata per la prima volta in Europa una sonda salva-paratiroidi - L’innovativa sonda PTeye® è stata utilizzata per la prima volta in Europa dagli endocrinochirurghi di Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS, durante un intervento di chirurgia ‘live’ effettuato nel cor ... insalutenews

La biodiversità in natura: viaggio alla scoperta delle ’lucciole’ - La biodiversità in natura: viaggio alla scoperta delle ’lucciole’ - Che l’Italia sia un paese ricco di specie animali e, soprattutto, vegetali di notevole importanza è cosa nota, ma spesso è meglio rinverdire certi concetti ed è per questo che il Centro visite Spinade ... ilrestodelcarlino