Come sarà quest’anno il test per entrare a Medicina?

(Di lunedì 27 maggio 2024) È conto alla rovescia per ildi accesso ae Odontoiatria che il 28 maggio 2024 coinvolgerà 71.508 candidati. Il giorno seguente toccherà ad aspiranti studentesse e studenti di Veterinaria. I posti a disposizione sono oltre 20 mila. Cianche una seconda sessione martedì 30 luglio pere Odontoiatria, mercoledì 31 luglio per Veterinaria. I candidati potranno partecipare a entrambe le date per ciascuna sessione. Ilsi baserà su 60 domande, estratte da un’apposita banca dati pubblica fatta da almeno 7 mila quesiti (da dividersi equamente fra le due sessioni). Sul sito del Ministero dell’Università è possibile accedere ai primi 3.500 quesiti, per unin forma anonima. Le prove di ammissione si svolgeranno in un tempo di 100 minuti in cui candidate candidati dovranno segnare l’unica risposta giusta tra le cinque opzioni presentate tra i 60 quesiti.

