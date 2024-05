Come giocherà il Napoli di Conte sarà difesa a tre o a quattro?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 27 maggio 2024) Si parla oramai da giorni con insistenza dell’arrivo di Antoniosulla panchina del. Non è mai stato un mistero che il presidente De Laurentiis lo voleva in panchina subito dopo Garcia e che il tecnico leccese non accettò di subentrare in corse. Le carte sono cambiate e purtroppo an che la situazione delche, nel corso della stagione, è andata sempre più peggiorando fino all’epilogo: il club è fuori dall”Europa nella prossima stagione.ildiOra l’arrivo adiriapre il dibattito sull’assetto tattico:il nuovo, se in panchina arriverà davvero? Ilè stato costruito ed ha vinto lo scudetto con il 4-3-3 spallettiano, mentreha sempre prediletto lae tre.