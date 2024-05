Come gestire i propri soldi in vista della pensione | la regola del 15%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 maggio 2024 – Malgrado per molti lasembri un traguardo irraggiungibile, è bene arrivare a questo appuntamento potendo contare su una coscienza tale da garantire una stabilità economica a se stessi e allaa famiglia. Per farlo è necessarioal meglio ilo patrimonio, così da non trovarsi nella spiacevole situazione di dover ridimensionare iobiettivi e progetti pensionistici a causa delle ristrettezze economiche. Saving money concept Man hand putting Row and coin Write Finance Saving money concept Man hand putting Row and coin Write Finance Patrimonio,gestirlo per laPer poteral meglio ilo patrimonio in, il primo elemento da considerare è che in quella fasevita le spese potranno cambiare, diventando anche profondamente diverse rispetto alle attuali.