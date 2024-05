Come finisce il film Waterworld? La scoperta di Dryland

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ilcon la comitiva formata da Gregor, Mariner, il capo della Città-atollo, Helen ed Enola che scopre, che si rivela essere la cima del Monte Everest, ricoperta di vegetazione e fauna selvatica. Riescono a giungere al luogo dopo aver decodificato le coordinate del tatuaggio sulla schiena di Enola. Trovano anche una rozza capanna con i resti dei genitori di Enola. Il Mariner, sentendo di non appartenere a, prende un vecchio trimarano di legno e se ne va, mentre Helen ed Enola lo salutano. Prima dell’atto finale di, Mariner affronta il Diacono, minacciando di incendiare le riserve di petrolio sottostanti se non restituisce Enola. Il Diacono chiama il bluff di Mariner, sapendo che distruggerà la nave, ma con sua grande sorpresa Mariner getta un razzo nel serbatoio del petrolio.

Revenant – Redivivo è un film con protagonista Leonardo DiCaprio, uscito nel 2015. Accanto al noto attore vi sono Tom Hardy, Will Poulter e Domhnall Gleeson. La pellicola ha ottenuto vari premi, ovvero 3 Golden Globe, 5 Premi BAFTA e 3 Premi Oscar. Con questo film , DiCaprio ha conquistato il suo ... latuafonte

I figli degli uomini è un film del 2006 diretto da Alfonso Cuarón, basato sull’omonimo romanzo della scrittrice britannica P. D. James. Ambientato nel 2027, il film presenta un’umanità in pericolo di estinzione a causa dell’infertilità diffusa. In un contesto di crescente ostilità verso gli ... latuafonte

Il film Lo stagista inaspettato finisce con Jules che, dopo aver espresso la sua riluttanza per il tai chi, si unisce a Ben, impegnato in acuni esercizi, lasciando intendere che, finalmente, è pronta a cercare un equilibrio nella vita. Dopotutto, Ben l’aveva incoraggiata a riflettere sull’impegno ... cinemaserietv

