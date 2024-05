Come difendersi dalla truffe finanziarie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 maggio 2024 – La diffusione delle tecnologie digitali ha rivoluzionato l’accesso ai servizi bancari, rendendoli più comodi e rapidi, ma anche esponendoci a nuovi rischi, soprattutto per chi ha poca familiarità con il mondo digitale. Ogni giorno si sente parlare die frodi, spesso causate da truffatori che sfruttano le debolezze degli utenti più vulnerabili, soprattutto, ma non solo, degli anziani. Secondo Banca d’Italia, che ha avviato di recente la campagna ‘Occhio alle’ nel 2021 il valore medio delle frodi più elevato si è registrato attraverso i bonifici, con una media di circa 4.300 euro. È quindi importante dotarsi di una "cassetta degli attrezzi" con strumenti e misure di sicurezza personali. L’autenticazione forte I cittadini europei sono tutelatinormativa Psd2, che stabilisce precise norme per proteggerci.