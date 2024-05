Colpo di sonno - anziano si schianta in A14 | carambola dentro la galleria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ascoli, 27 maggio 2024 – La carreggiata sud dellaCastello dell’A 14, in comune di Grottammare, già nota per una serie di eventi anche tragici, nella notte fra sabato e domenica è stata teatro dell’ennesimo incidente. Vi è rimasto coinvolto un uomo di 79 anni, originario di Campobasso, ma residente a Torino, che ha perso il controllo della sua auto, secondo i primi accertamenti per undi, rimanendo ferito dopo che la vettura hato fra le pareti del tunnel. L’incidente alle 4,20: scattato l’allarme, sul posto è arrivata la Potes di Fermo ha chiesto l’invio dell’eliambulanza che è atterrata nella piazzola di via Sgattoni, a San Benedetto. Il paziente è stato trasferito al trauma center dell’ospedale di Ancona in prognosi riservata.