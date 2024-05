Colpito da ictus gravissimo il camionista che uccise Davide Rebellin Oggi era prevista la prima udienza

(Di lunedì 27 maggio 2024) VICENZA - Wolfgang Rieke, iltedesco che travolse e, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per unischemico che.

