Colpito da ictus autista che travolse e uccise Davide Rebellin gravissimo in ospedale

Omicidio Rebellin, il camionista tedesco ricoverato a Treviso per ictus ischemico: chiesto il rinvio della prima udienza - Omicidio rebellin, il camionista tedesco ricoverato a Treviso per ictus ischemico: chiesto il rinvio della prima udienza - A poche ore dalla prima udienza dibattimentale del processo per la morte di davide rebellin arriva la notizia che Wolfgang Rieke, il camionista accusato dell’omicidio dello sfortunato ciclista veneto, ... sport.virgilio

Colpito da un ictus, gravissimo il camionista che uccise Rebellin - Colpito da un ictus, gravissimo il camionista che uccise rebellin - Wolfgang Rieke, il camionista tedesco che travolse e uccise il campione di ciclismo davide rebellin, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per un ictus ischemico. unionesarda

