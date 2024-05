Colpaccio dell’Athletico Tavullia Giacomelli stende l’Avis Montecalvo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) AVIS 0 ATHLETICO1 AVIS : Scotti, Freducci, Polidori, Pedini,Nanni, Fontanesi, Di Addario (30’ st Sinjari), Albertini (42’ st Mele), Mema, Boschetti, Saltarelli. All. Scotti. ATHLETICO: Ribiscini, Salvatori (37’ st Matteucci F.), Antinori, Marcolini, Vagnini, Principi,(41’ st Damiani M.), Sensoli, Cocchi (25’ st Focarini), Morelli, Ferrini. All. Arcangeli. Arbitro: Tasso di Macerata. Rete: 26’ st. Note: Spettatori 600 circa; ammoniti Freducci, Polidori, Principi, Morelli, Pandolfi e Focarini; angoli 6-5 per; recupero 2’ pt, 5’ st. L’Athleticovince con il minimo scarto in casa di un generoso Avised accede alla semifinale playoff di Prima Categoria con il Montemarciano che sabato aveva superato la Cameranese a domicilio.