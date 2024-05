Code chilometriche al passaggio a livello | rabbia per la sbarra che non si abbassa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Reggio Emilia, 27 maggio 2024 – Trenta minuti di attesa, coda, inquinamento ambientale, è lecito supporre, all’ennesima potenza, e ovviamente. Tutto questo è successo tra le 15 e le 15.30 di oggi presso ildi via Emilia Ospizio a Reggio Emilia poco prima, per chi viene dal centro città, dell’importante diramazione per viale del Partigiano. In occasione deldi un treno merci infatti le sbarre si sono regolarmentete solo da una parte mentre, dall’altra, una è rimasta in verticale. Tanto è bastato affinché comunque, e per fortuna, macchine, cicli, motocicli e pedoni si arrestassero; ma la situazione ha costretto anche il convoglio a restare fermo nella stazioncina di via Emilia Ospizio. A parte i primi veicoli, che hanno visto la situazione e chiesto lumi al macchinista del medesimo, chi si trovava in coda a diverse centinaia di metri, da un lato e dall’altro, dal, non conoscendo la dinamica della situazione ha dato avvio, dopo pochi minuti, a un roboante concerto di clacson, con l’accompagnamento di improperi, imprecazioni e maledizioni varie a più disparati bersagli.