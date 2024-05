CoD Black Ops 6 | versioni Xbox One e PS4 in programma?

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un altro segno dell’impercettibilità intergenerazionale: possibile che CoDOps 6 sia in dirittura d’arrivo anche suOne e PS4? Col mese di maggio ormai in chiusura, aprire la settimana con gli ultimi rumor prima delle novità di giugno è inevitabile ed è per questo che svisceriamo la possibilità di vedere CoDOps 6 anche sulle console ormai definibili come “last-gen”, cioèOne e PS4. C’è da dire che l’ultimogenito della saga militaristica targata Activision non ha ancora delle piattaforme confermate, ma a quanto pare possiamo già scolpirne due nel marmo. Come riportato dal profilo charlieINTEL su Twitter, l’inventario di GameStop è già pronto ai preordini. L’immagine trafugata parla chiaro: i formati per Series X/S e PS5 sembrerebbero proprio essere in buona compagnia.

In queste ore si stanno susseguendo in rete una gran quantità di indiscrezioni riguardanti l’Xbox Games Showcase 2024 , con Tom Henderson che ha confermato come Call of Duty : Black Ops Gulf War sarà effettivamente presentato a questo nuovo evento. Dopo che The Verge ha svelato la data in cui è in ... game-experience

“GG a chi ha indovinato”: Xbox si congratula con chi ha predetto il nuovo CoD, Black Ops 6, come protagonista sotto i riflettori del Direct Come abbiamo menzionato al termine dell’articolo dedicato a CoD: Black Ops 6, il misterioso titolo che seguirà l’Xbox Direct è proprio l’ultimogenito della ... tuttotek

Tom Henderson ha rivelato che Call of Duty : Black Ops 6 verrà rilasciato anche sulla precedente generazione di console, approdando nello specifico anche su PS4 ed Xbox One oltre che su PS5, Xbox Series X|S e PC. Il leak er ha affermato con un nuovo report di Insider Gaming di aver scoperto questa ... game-experience

Call of Duty Black Ops 6: Saddam Hussein tra gli antagonisti principali - Call of Duty black Ops 6: Saddam Hussein tra gli antagonisti principali - Il live action trailer del nuovo episodio della serie Activision previsto per il 28 maggio 2024 ci fornirà importanti indizi sulla trama. everyeye

CoD Black Ops 6: versioni Xbox One e PS4 in programma - CoD black Ops 6: versioni xbox One e PS4 in programma - Un altro segno dell’impercettibilità intergenerazionale: possibile che CoD black Ops 6 sia in dirittura d’arrivo anche su xbox One e PS4 tuttotek

Call of Duty: Black Ops 6 Officially Confirmed, Full Reveal Set for June 9 - Call of Duty: black Ops 6 Officially Confirmed, Full Reveal Set for June 9 - black Ops 6 will be fully revealed in Direct presentation immediately following the xbox Games Showcase on June 9. gadgets360