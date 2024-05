Cocciaretto-Haddad Maia oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) ElisabettasfideràBeatrizal primo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Una partita tutt’altro che semplice, anzi, che vede l’azzurra decisamente sfavorita contro una giocatrice che negli ultimi due anni è stata in grado di rimanere stabilmente tra le prime 15/20 del mondo. Elisabetta sta vivendo unproblematico dal punto di vista dei risultati, anche a causa di un malanno che l’ha condizionata sul finire del 2023 e che le ha causato altri problemi in questi mesi. Le due giocatrici non si sono mai affrontate in carriera. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIIN TVedscenderanno in campo, lunedì 27 maggio, come 4°match dalle 11:00.