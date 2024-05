(Di lunedì 27 maggio 2024) Domani, martedì 28 maggio, farà il proprio esordio nel main draw del singolare maschile deldi tennis l’azzurro Flavio, che sfiderà il serbo Hamad, proveniente dalle qualificazioni. Non ci sono precedenti tra i due. Il match sarà il terzo dalle ore 11.00, e si giocherà sul Campo 13: ad aprire ilsarà la sfida tra la statunitense Ashlyn Krueger e la tedesca Tamara Korpatsch, seguita dal match tra lo statunitense Mackenzie McDonald ed il neerlandese Tallon Griekspoor, numero 26 del seeding. La diretta tv della partita sarà affidata a Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la direttasarà fruibile su eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

Sloane Stephens ha iniziato molto bene la stagione sulla terra battuta, portando a casa anche il torneo di Rouen, poi però sembra essersi spenta la luce e un paio di settimane fa c’è stato anche un ritiro. Come vedremo meglio in sede di Pronostico , Yulia Putintseva si è aggiudicata l’ultimo ... infobetting

Ventisette giorni dopo l’ultimo match giocato, a Madrid, Jannik Sinner è tornato in campo a Parigi e lo ha fatto con una vittoria. 6-3 6-3 6-4 il punteggio con cui ha sconfitto Chris Eubanks in poco più di due ore, in un match mai in discussione ma utile per fare il punto della situazione sulle ... sportface

Cobolli-Medjedovic, Roland Garros 2024: programma, orario, tv, streaming - Cobolli-Medjedovic, roland garros 2024: programma, orario, tv, streaming - Domani, martedì 28 maggio, farà il proprio esordio nel main draw del singolare maschile del roland garros 2024 di tennis l'azzurro Flavio Cobolli, che ... oasport

Eurosport lancia canale 4K per Roland Garros e Olimpiadi su TimVision e Sky - Eurosport lancia canale 4K per roland garros e Olimpiadi su TimVision e Sky - Discovery trasmette il roland garros in diretta ogni giorno dalle 11:00 con i match di cartello su Eurosport 1, le partite degli italiani su Eurosport 2 e la diretta integrale del torneo su Discovery+ ... digital-news

Roland Garros 2024, risultati 27 maggio tabellone donne: ok Swiatek e Gauff, out Sakkari - roland garros 2024, risultati 27 maggio tabellone donne: ok Swiatek e Gauff, out Sakkari - Mentre l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e la brasiliana Beatriz Haddad Maia vanno al terzo set, si sono conclusi gli altri match della seconda giornata ... oasport