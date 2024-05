Club Nautico Pesaro | doppietta tra i master

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il Maestrale e una bella giornata di sole spingono le vele dei 420 nel tratto di mare tra Palombella e Torrette e concludono degnamente la terza e ultima tappa di Coppa Italia organizzata dalla Sef Stamura, evento che ospita anche la regata nazionale classe 470 e la prima tappa del campionato italianodi 470. Dopo le tre prove svolte nella mattinata di ieri che portano il totale a dieci (con uno scarto), la classifica overall vede la conferma dell’equipaggio composto da Lisa Vucetti e Vittorio Bonifacio, triestini della Velica di Barcola e Grignano, primi anche nella categoria under 19 maschile/mixed, che grazie ai risultati maturati nelle precedenti tappe di Crotone e Arco, si aggiudicano la Coppa Italia. Seconde overall e prime under 19 al femminile Marta Benussi e Anna Tesser dello YachtAdriaco, al terzo posto overall Tomaso Maria Picotti e Alba Ianni, Fraglia Vela Peschiera, primo equipaggio under 17 maschile/mixed.