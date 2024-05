Clochard massacrato di botte in strada da banda di minorenni | calci pugni e sputi Era il loro passatempo | i video sui cellulari

Picchiano un clochard e lo riprendono con i cellulari: 6 denunciati in Calabria - Picchiano un clochard e lo riprendono con i cellulari: 6 denunciati in Calabria - L’aggressione si è verificata a San Costantino Calabro, nel Vibonese. I responsabili sono stati individuati e denunciati dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Catanzaro. Per loro l’accusa ... livesicilia

Orrore a Vibo Valentia, clochard picchiato brutalmente da 6 minorenni: denunciati per maltrattamenti, percosse e lesioni - Orrore a Vibo Valentia, clochard picchiato brutalmente da 6 minorenni: denunciati per maltrattamenti, percosse e lesioni - Una violenza inaudita e immotivata quella di 6 minorenni, denunciati per aver picchiato brutalmente un clochard dai carabinieri della Stazione ... poi lo hanno umiliato e massacrato di botte. L’uomo ... tag24