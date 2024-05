Classifica senza errori arbitrali 2023 – 2024 38 Giornata | Hanno voluto punire il Napoli?

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 27 maggio 2024) La38: Ilè il club in assoluto della Serie A. Per l’ennesima stagionepiu.com ha stilato ladi Serie Agli. Non potendo quantificare i fattori psicologici si è trattato ovviamente di una analisi tecnico regolamentare. Vince comunque l’Inter con ilin zona Champions League. In zona retrocessione non sarebbe cambiato nulla. Resta illa squadra più penalizzata dagli. Si contano 21 gare dei partenopei condizionate dadi ogni sorta. Nelle ultime 14 giornate di campionato è stato un crescendo continuo. Da Milan –diretta Doveri (XXIV) a Fiorentina –(XXXVII) arbitrata da Marchetti, passando per il tris concesso da Pairetto col Cagliari (XXVI), con l’Atalanta (XXX) e il Bologna (XXXVI) è capitato di tutto alfra gol irregolari subiti, rigori negati e le tante ammonizioni rifilate per i colpi presi.