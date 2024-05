Classifica film al botteghino 13 maggio – 19 maggio

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di lunedì 27 maggio 2024) Di seguito laal box office nei cinema italiani deiproiettati in Italia dal 20al 26. 1 FURIOSA – A MAD MAX SAGA Regia di George Miller (II) Con Florence Mezzara, Alyla Browne, Tom Burke, Rahel Romahn Genere Azione Produzione Australia, 2024 Durata 148 min 2 IF – GLI AMICI IMMAGINARI Regia di John Krasinski Con Christopher Meloni, Jon Stewart, Arlette Aponte, Awkwafina Genere Commedia Produzione Stati Uniti, 2024 Durata 104 3 IL REGNO DEL PIANETA DELLE SCIMMIE Regia di Wes Ball Con Sara Wiseman, Nina Gallas, Eka Darville, Dichen Lachman Genere Azione Produzione Stati Uniti, 2024 Durata 145 min 4 ABIGAIL Regia di Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett Con Giancarlo Esposito, Matthew Goode, Angus Cloud Genere Horror Produzione Stati Uniti, 2024 Durata 109 min 5 LA PROFEZIA DEL MALE Regia di Spenser Cohen Con Humberly González, Alan Wells, James Swanton, Anna Halberg Genere Horror Produzione Stati Uniti, 2024 Durata 92 min 6 CHALLENGERS Regia di Luca Guadagnino Con Josh Habib, Darnell Appling, Faye Mbo, Joe Curtin Genere Drammatico Produzione Stati Uniti, 2024 Durata 131 min 7 VANGELO SECONDO MARIA Regia di Paolo Zucca Con Leo Ferrari, Fortunato Cerlino, Maurizio Lombardi, Giulio Pranno Genere Drammatico Produzione Italia, 2023 Durata 105 min 8 THE FALL GUY Regia di David Leitch Con Madeleine Wilson, J.