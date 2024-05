Civitavecchia nascondeva la cocaina nei mobili | arrestato pusher

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 –laneidi casa: Nell’ambito di mirati servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di, hanno tratto in arresto un 55enne di nazionalità italiana perché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione Gli agenti durante l’attività hanno proceduto al controllo dell’uomo con precedenti relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, trovandolo in possesso di circa gr.85 di. I poliziotti durante il controllo presso l’abitazione dell’uomo hanno rinvenuto lo stupefacente, abilmente, nascosto in un mobile all’interno della camera da letto del 55enne.