Citroen - allarme airbag difettosi Decine di auto da revisionare Disagi per famiglie e pendolari

(Di lunedì 27 maggio 2024) Cesena, 27 maggio 2024 – Sono giorni interlocutori per i proprietari diC3 prodotte dal 9 aprile 2009 al 20 febbraio 2017 e di Ds3 uscite dalle fabbriche dal 26 giugno 2009 al 30 maggio 2019. Chi possiede uno di questi modelli ha infatti ricevuto una raccomandata che intima di sospendere la guida del veicolo, perché l’di tipo Takata installato sui loro veicoli sarebbe difettoso e in caso di malfunzionamento potrebbe esserci il pericolo di incorrere in lesioni anche gravi. “Abbiamo ricevuto una trentina di segnalazioni da parte di clienti – conferma Riccardo Sacchetti di Nrgmotive Group – e a tutti stiamo rispondendo mettendoci a disposizione con la massima disponibilità per risolvere la criticità. E’ vero, viene chiesto di non utilizzare l’fino a quando il problema non sarà risolto ed è evidente che dover rinunciare a mettersi alla guida del proprio mezzo può rappresentare un problema.