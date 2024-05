Cinisello cambia faccia fra palazzetto e asilo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 27 maggio 2024) È unapiena di cantieri e che cerca dire, con nuovi servizi o vecchi riammodernati e potenziati. Continuano i lavori per la passerella a scavalco di viale Fulvio Testi. In questi giorni è in corso l’assemblaggio del ponte che da viale Romagna permetterà di arrivare a piedi e in bici a Sesto. Due milioni di euro per la costruzione di una campata lunga 63 metri e larga 4, con due corpi scala e due ascensori per l’accessibilità dei disabili. Work in progress anche per il progetto Isole di Campo dei Fiori, il quartiere a confine con Cusano che da anni attende la riqualificazione. "Stiamo lavorando per rivalutare la zona con le sue due piazzette", annuncia il sindaco Giacomo Ghilardi. A inizio mese è stata invece stoppata la nuova area cani nel Parco della Pace.