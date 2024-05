Cina | sviluppera’ piu’ istituzioni archeologiche di livello mondiale in prossimo decennio

(Di lunedì 27 maggio 2024) Pechino, 27 mag – (Xinhua) – L’Amministrazione nazionale cinese per il patrimonio culturale (NCHA) ha pubblicato le linee guida di prova per lo sviluppo didi, fissando obiettivi graduali fino al 2035 per migliorare le capacita’ complessive e la posizione globale di queste. Secondo il documento, entro il 2030, lapotra’ contare su 10-15die il suo status internazionale nel campo dell’archeologia aumentera’ considerevolmente. Entro il 2035, saranno create altredie le capacita’ globali delledel Paese saranno notevolmente migliorate. Secondo il documento, gli sforzi si concentreranno sul miglioramento della ricerca accademica, della cooperazione internazionale, dell’innovazione gestionale e del team-building all’interno delle

Il progetto del “centro archeologico monumentale” parte da via San Teodoro. A giugno i cantieri - Il progetto del “centro archeologico monumentale” parte da via San Teodoro. A giugno i cantieri - L'assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini: "Renderemo lo spazio più bello e vivibile, una passeggiata che darà respiro all’importante sito archeologico adiacente" ... romatoday

Cabras, i ballerini danzano sulla storia: a Tharros va in scena Dancing Histor(y)ies - Cabras, i ballerini danzano sulla storia: a Tharros va in scena Dancing Histor(y)ies - Attingere alla memoria per reinventare il proprio futuro. Avere cura dei doni della Storia, per lasciare spazio ... sardiniapost

C’è sempre più arte in movimento - C’è sempre più arte in movimento - Le mostre temporanee sono sempre più popolari, e questo comporta un ricorso maggiore a protocolli ben regolamentati e applicati da figure professionali specifiche ... ilpost