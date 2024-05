Cina | Sichuan stagione di raccolta del fungo bruco a Garze 2

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 mag – (Xinhua) – Tashi Wange (a destra) e sua moglie Dekyi cercano dei funghi bruchi nella cittadina di Shade, citta’ di Kangding, nella prefettura autonoma tibetana didella provincia sud-occidentale cinese del, il 23 maggio 2024. Dall’inizio di maggio alla fine di giugno di ogni anno, ilqui entra nelladi. Presente solo ad alta quota, questa varieta’, nota income “erba estiva, verme invernale”, si dice sia efficace per rafforzare il sistema immunitario. Durante ladi, la gente del posto si dirige verso i terreni alpini a oltre 4.000 metri di altitudine per raccogliere il. Il periodo dipuo’ durare oltre 40 giorni. Ladi questo preziosooffre agli abitanti del luogo un lavoro stagionale e contribuisce ad aumentare il loro reddito.

Crolla schermo sul palco di un comizio elettorale, tragedia in Messico: nove morti e 50 feriti. Il video dell’incidente - Crolla schermo sul palco di un comizio elettorale, tragedia in Messico: nove morti e 50 feriti. Il video dell’incidente - Nove persone sono morte, un’altra cinquantina sono rimaste ferite nel nord del Messico, a San Pedro Garza, nell’area metropolitana di Monterrey, per il crollo dello schermo sul palco che aveva appena ... ilfattoquotidiano

Messico, il video del crollo del palco durante il comizio del candidato presidente: 9 morti e molti feriti - Messico, il video del crollo del palco durante il comizio del candidato presidente: 9 morti e molti feriti - Il fortissimo vento a San Pedro Garza García, città del Messico situata nello stato del Nuevo León, si è letteralmente portato via il tendono sotto ... fanpage