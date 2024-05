Cina Giappone e Corea del Sud unite contro Kim Jong Un per denuclearizzare la penisola coreana

(Di lunedì 27 maggio 2024) Articolo pubblicato lunedì 27 Maggio 2024, 15:32 La dichiarazione congiunta diffusa alla fine dell’indelle tre potenze asiatiche ha sottolineato l’impegno del premier cinese Li Qiang, del primo ministrose Fumio Kishida e del presidente sudno Yoon Suk-yeol per rafforzare la “supply chain” (catena di approvigionamento dei prodotti) e superare le difficoltà che avevano interrotto L'articolo proviene da Il Difforme. .

Seul , 26 mag – (Xinhua) – Il primo ministro cinese Li Qiang e’ arriva to oggi a Seul per partecipare al nono vertice trilaterale tra Cina, Giappone e Corea del Sud oggi e domani. (Xin) Agenzia Xinhua romadailynews

La Cina saluta il “nuovo inizio” con la Corea del Sud e il Giappone . A Seoul si è tenuto un vertice a tre nel tentativo di riavviare le relazioni tra i tre paesi dell’Asia orientale. Indipendentemente dagli accordi firmati durante i colloqui, l’incontro stesso è stato visto come un segno di ... periodicodaily

Corea Nord, summit sulla denuclearizzazione è grave violazione - Corea Nord, summit sulla denuclearizzazione è grave violazione - La Corea del Nord ha denunciato la discussione sulla "denuclearizzazione della penisola coreana" tenuta oggi al vertice di Seul tra i leader di cina, giappone e Corea del Sud, definita una "grave ... ansa

Cina, bazooka da 50 miliardi di dollari per i chip (e contro gli Usa) - cina, bazooka da 50 miliardi di dollari per i chip (e contro gli Usa) - L’amministrazione Biden ha infatti imposto restrizioni radicali alla capacità della cina di acquistare chip avanzati e attrezzature per la loro produzione e ora esorta gli alleati – tra cui Paesi ... money

Taiwan sale la tensione con la Cina: 21 jet e 11 navi da guerra intorno all’isola - Taiwan sale la tensione con la cina: 21 jet e 11 navi da guerra intorno all’isola - Parallelamente, i leader di cina, giappone e Corea del Sud hanno deciso di istituzionalizzare la loro cooperazione trilaterale. Durante il vertice, il presidente sudcoreano ha ribadito che tutti i ... newsmondo