‘Cimitero’ di moto rubate scoperto a Roma

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nell’ambito di un servizio di controllo i Carabinieri della Compagnia E.U.R. si sono imbattuti in ben 25veicoli risultati rubati. Nell’immediato i militari ne hanno potuto restituirne tre ai legittimi proprietari. Ma nell’ambito del medesimo servizio che ha interessato in particolare il territorio di Corviale, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero quattro persone. Nell’ambito dei controlli i Carabinieri hanno trovato il deposito di– ilcorrieredellacitta.comAlla guida dei proprioveicoli con caschi rubati Nel dettaglio, tre persone di 29, 30 e 52 anni sono state denunciate dai Carabinieri della Stazione E.U.R., gravemente indiziate del reato di ricettazione, perché sorprese alla guida dei rispettivicicli indossando caschi protettivi risultati rubati.

Mondiali di enduro a Bettola, restano i dubbi sull'impatto ambientale: 'Servono aggiustamenti al percorso' - ... "Il sabato e domenica sono previste le prove speciali nel territorio di Bettola e le moto ... ancora una rapina in villa Il terreno del cimitero cede sotto ai suoi piedi, 72enne intrappolata in un ... piacenza24.eu

Auto sfonda la ringhiera e resta in bilico sul margine del ponte, paura a Pontedellolio. Grave centauro a Rivergaro - Incidente a Travo Infine, verso sera, un uomo di 54 anni in sella alla sua moto si è scontrato con ... ancora una rapina in villa Il terreno del cimitero cede sotto ai suoi piedi, 72enne intrappolata ... piacenza24.eu