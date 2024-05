Ciclismo Valle del Verde invasa da 280 biker

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) PONTREMOLI Ladele in particolare la foresta del Brattello, posta al confine tra il Comune di Pontremoli e quello di Borgo Val di Taro, sono stati la cornice della terza edizione della Granfondo città di Pontremoli intitolata al compianto Roberto Hubert Bellotti presidente e socio fondatore dell’Asd Good bike Pontremoli. La macchina organizzativa costretta a posticipare la manifestazione per garantire ai protagonisti un percorso in sicurezza è stata ripagata ampiamente dalla splendida giornata di sole e dagli 280che hanno polverizzato il record della passata edizione (210). Gli atleti hanno pedalato nell’incantevole foresta del Brattello tra strade sterrate e sentieri in un luogo veramente magico. I percorsi messi a disposizione dei partecipanti erano due, il lungo di 36 km e il corto di 25 km, nel percorso lungo grandissima vittoria di Simone Arici della squadra Mtb Soprazocco che ha impiegato 1h51’02", 2.