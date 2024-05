Ciclismo in 2 200 sui pedali per l' Eroica Montalcino 2024

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024)(Siena), 27 maggio– In uno scenografia da sogno si è tenuta con grande successo lungo le strade bianche della Valdorcia e Val d’Arbia l’ottava edizione diche ha visto al via oltre 2.200 ciclisti in arrivo da 30 Paesi oltre all’Italia. Una nuova edizione della manifestazione che entusiasma sempre lungo i diversi percorsi disegnati da Franco Rossi, con giovani e meno giovani ed intere famiglie che hanno raggiunto la Provincia di Siena. Le statistiche finali diparlano di 2242 partenti effettivi, di cui oltre il 22 per cento dall’estero. Al via 275 donne e tanti giovani. Questa l’osservazione più puntuale al momento di mandare in archivio la gara. “Siamo felicissimi di comestia evolvendo – dichiara Franco Rossi, presidente diItalia Asd che organizza tutti gli eventiin Toscana –.