Ciclismo Giro del Delfinato 2024 | calendario tappe programma orari tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ilcompleto deldel, indal 2 al 9 giugno prossimi. Anche quest’anno la corsa francese, che segue di una settimana ild’Italia, rappresenterà il test di preparazione ideale in vista del Tour de France per tanti big che puntano ad essere protagonisti alla Grande Boucle. Questo grazie a un percorso molto adatto allo scopo, visti i cinque arrivi in salita previsti oltre a una cronometro piuttosto lunga. Tra i corridori attesi spiccano i nomi di Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Juan Ayuso e Carlos Rodriguez. Il tutto senza dimenticare Mikel Landa, Jai Hindley e molti altri ancora. Sportface.it vi racconterà ilin tempo reale con aggiornamenti, classifiche e molto altro ancora. Prima tappa, domenica 2 giugno Saint-Pourçain-sur-Sioule – Saint-Pourçain-sur-Sioule, 172,5 km Partenza: 12:50 Arrivo: 16:35-16:55 Seconda tappa, lunedì 3 giugno Gannat – Col de la Loge, 142 km Partenza: 13:30 Arrivo: 16:45-17:05 Terza tappa, martedì 4 giugno Celles-sur-Durolle – Les Estables, 181,7 km Partenza: 12:35 Arrivo: 16:45-17:05 Quarta tappa, mercoledì 5 giugno Saint-Germain-Laval – Neulise, 34,4 km (cronometro individuale) Prima partenza: 13:40 Ultimo arrivo: 16:55 circa Quinta tappa, giovedì 6 giugno Amplepuis – Saint-Priest, 167 km Partenza: 10:35 Arrivo: 14.