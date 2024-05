Ci sono posti di lavoro Ma serve sinergia fra aziende e università

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il candidato Dem al Parlamento europeo Antonio Mazzeo ha fatto visita ad una delle più innovativepistoiese. A Serravalle, Mazzeo ha incontrato, nella sede della ex Ecm, i vertici della Progress Rail Segnaling, Paolo Covoni, Ceo, Michael Norman MC Grath, Finance Director, ed Enrico Vignozzi, direttore di stabilimento e relazioni istituzionali. "Questa è una delle eccellenze dell’industria toscana e pistoiese - ha detto Mazzeo –. Un luogo in cui si costruisce la sicurezza delle nostre linee ferroviarie con una tecnologia che viene esportata anche in altre realtà internazionali. I sistemi di segnalazione ferroviaria che nascono qui, dopo anni di esperienza e perfezionamenti, hanno portato questa azienda a essere leader a livello nazionale e mondiale".